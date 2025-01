Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, pronto un colpo a parametro zero per la prossima estate? Lanciata la sfida a Roma e Inter

di RedazionentusNews24unper lala: a chi stanno pensando i bianconeriNon solo su questa sessione invernale, il focus delè proiettato anche allaper cercare di costruire una rosa sempre più sostenibile e competitiva.Stando a quanto riportato da La Repubblica non è da escludere un possibile: si tratta di Nicolò Bertola, difensore in scadenza di contratto con lo Spezia e che non rinnoverà con il club ligure. C'è da battere la concorrenza di.