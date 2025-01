Anteprima24.it - Tutto pronto per ‘Teatro Forum’: il programma dei 5 appuntamenti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiilcompleto dell’ottava edizione consecutiva delTEATRO FORUM, rassegna di 5 incontri speciali con registi, docenti di università, accademie e scrittori di livello internazionale su multiformi aspetti drammaturgici, performativi e antropologici del Teatro. L’edizione 2025 centra gli interventi sul rapporto stretto fra maschera, personaggio e mito, abbracciando in un discorso unitario, in maniera sincronica,la tragedia greca, Eleonora Duse e la Commedia dell’Arte. Incontri principalmente indirizzati a studenti universitari di conservatori e accademie, attori e registi professionisti, artisti del figurativo, allievi attori, pedagogisti, scrittori e docenti di materie umanistiche. La rassegna è organizzata da ICRA Project di Napoli – centro diretto da Michele Monetta e Lina Salvatore – con attività artistica e culturale di formazione e di produzione teatrale, riconosciuta dal MiC Ministero della Cultura per ilnazionale dal titolo “Attori si nasce, ma si diventa”, nonché dalla Regione Campania, Tutti gli incontri si terranno al teatro del Liceo Artistico Sabatini-Menna, in via G.