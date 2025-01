Cinemaserietv.it - The Recruit 2, la recensione: un’avventura adrenalinica tra spionaggio e comicità

Leggi su Cinemaserietv.it

La serie: The2, 2024. Creata da: Alexi Hawley. Cast: Noah Centineo, Laura Haddock, Aarti Mann, Colton Dunn, Fivel Stewart, Vondie Curtis-Hall, Daniel Quincy Annoh, Teo Yoo. Genere: Azione,, thriller. Durata: Circa 50 minuti/6 episodi. Dove l’abbiamo visto: su Netflix.Trama: Owen Hendricks, giovane avvocato della CIA, si ritrova ancora una volta invischiato in missioni ad alto rischio che lo trascinano ben oltre il suo ruolo burocratico. In questa seconda stagione, Owen affronta un nuovo scenario internazionale tra inganni, tensioni geopolitiche e azione frenetica, mentre cerca di sopravvivere in un mondo di spie più pericoloso che mai.A chi è consigliato? A chi ha apprezzato la prima stagione e cerca un mix di azione, ironia e thriller, con un protagonista fuori dagli schemi e situazioni adrenaliniche.