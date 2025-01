Oasport.it - Snowboardcross, Michela Moioli a caccia del primo podio in stagione a Beidahu, presenti anche Sommariva e Visintin

Dopo un mese e mezzo di sosta torna la Coppa del Mondo 2024-2025 di, con la seconda tappa stagionale in programma a(in Cina) da domani venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio. Il circuito maggiore si trasferisce dunque in Asia per un appuntamento che darà il via alla fase più interessante e intensa delladopo una lunga pausa dopoFinora si è disputata appunto una sola gara di Coppa del Mondo nell’inverno corrente, ossia quella di Cervinia che ha visto Lorenzosalire sul: ora il calendario propone ancora sei tappe (inclusa) oltre ai Campionati Mondiali in Engadina di fine marzo. In pochi fine settimana l’attività sarà alle stelle.Il direttore tecnico azzurro Cesare Pisoni ha convocati cinque atleti per la trasferta asiatica:al femminile e Omar, Lorenzo, Matteo Menconi e Niccolò Colturi in campo maschile.