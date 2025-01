Ilrestodelcarlino.it - Scendono in campo i campioni. Riflettori nazionali ad Ancona

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Arriva il momento di fare sul serio. Il prossimo fine settimana sarà decisamente intenso per le atlete e gli atleti dell’Atletica Endas, che saranno impegnati adnei campionati italiani indoor riservati alle categorie ‘juniores’ e ‘promesse’. Tra i protagonisti annunciati spiccano in particolare Giulia Senni, che gareggerà nei sessanta metri a ostacoli (specialità nella quale ha appena fermato il tempo a 8 secondi e 87 centesimi, record sociale assoluto) e Giovanni Tentoni, che sarà invece ai blocchi dei 60 metri piani, forte del sul ottimo 6.97, pure questo record sociale per l’Atletica Endas Cesena. Entrambi si presenteranno all’appuntamento forti del titolo diregionali. A loro si aggiungono Angelica Collini, pure lei impegnata nei 60 ostacoli e Arianna Rondoni, che gareggerà invece nel salto in lungo.