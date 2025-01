Dilei.it - Sanremo 2025, Simone Cristicchi canta Quando sarai piccola. Di cosa parla la canzone

Leggi su Dilei.it

All’interno del cast della 75esima edizione del Festival di, quello dirappresenta un grande ritorno: con una serie di presenze di grande successo e una carriera che tocca anche il teatro, ilnte torna al Teatro Ariston perre unache racchiude una tematica universale e molto intima. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sual “Festival di”Una voce già sentita al Teatro Ariston, ma sempre molto apprezzata e pronta a far commuovere.torna tra i Big del Festival didopo una serie di partecipazioni indimenticabili: difficile non ripensare al 2007, anno in cui è salito sul primo posto del podio della kermesse con Ti regalerò una rosa.Anche quest’anno,appare emozionato e pronto a farci rivivere la sua emotività grazie a: una, come raccontato dallo stessonte, “molto speciale, rimasta nel cassetto per diverso tempo.