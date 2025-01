Lortica.it - ll grande muro di Castiglion Fiorentino: addio alle parole straniere, torniamo al Medioevo!

ha preso una decisione epocale: vietare neologismi enella pubblica amministrazione. Finalmente un passo deciso contro l’invasione barbarica degli anglicismi! D’ora in poi, chiunque osi dire “meeting” invece di “riunione” o “smartworking” invece di “lavoro agile” sarà immediatamente spedito al confino. o almeno redarguito con severità dal vigile linguistico di turno.Il sindaco, in un impeto di patriottismo lessicale, ha dichiarato che la lingua italiana è un “prezioso patrimonio identitario” e che deve essere protetta da ogni contaminazione. Del resto, sappiamo tutti che i neologismi sono la prima causa di decadenza morale e culturale: la storia ci insegna che l’Impero Romano non cadde per le invasioni barbariche, bensì perché qualche incauto senatore osò usare la parola “selfie”.