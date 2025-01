Ilrestodelcarlino.it - L’Atletica Endas Cesena va di corsa . Valdifiori: "Così parliamo a tutta la città"

Quando lo sport si mette in vetrina, promuove il volto di un’intera. Lo ha dimostrato per l’ennesima volta, che coinvolgendo 1.156 atleti impegnati nella prova regionale dicampestre al Parco Ippodromo, ha riscosso l’apprezzamento di giovani e adulti provenienti dal’area che va da Rimini a Piacenza. "E’ stata una bellissima giornata – ha commentato al termine dell’evento la presidente Barbara– che ha anche permesso a molti di trascorrere un fine settimana nel nostro territorio, apprezzandone le bellezze. Il tracciato come al solito è stato la punta di diamante, impreziosito dal bellissimo scenario dell’area dell’Ippodromo e reso più ‘pepato’ dalla salita che i partecipanti dovevano affrontare al termine di ogni giro, che ha spremuto fatica, ma anche tanta soddisfazione".