Liberoquotidiano.it - L'appello dei veterinari: "Autorizzateci a prescrivere il farmaco che salva i gatti"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ilc'è, ma non si può usare. Non per un capriccio (certo), men che meno per crudeltà gratuita (ci mancherebbe il contrario): per un'esigenza di salute collettiva che, d'accordo, mica è una sciocchezza. Però il risultato è che il 96% deiche contraggono la fip (la peritonite infettiva felina) muore se non viene curato. E tu resti lì, con Milù o Gomitolo che non mangia, che dimagrisce a vista d'occhio, con la febbre e persino con disturbi di carattere neurologico. Ti senti impotente, non puoi fare niente. Anzi, ti senti beffato, perché una soluzione ci sarebbe ma è inaccessibile. L'unica alternativa, quindi, è affidarti al mercato nero (fiorente, esteso, pure troppo), che viaggia sui social network e ti vende iniezioni (sottobanco) che possono costare anche 3mila euro (in realtà dipende dal peso del micio).