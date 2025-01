Superguidatv.it - La mia vita da influencer, speciale su New Martina: quando in tv

La miadaè lodedicato a New. La giovane, in appena tre anni, è arrivata a diventare una tiktoker seguita da milioni di follower incrementando il suo business. Scopriamo insiemeandrà in onda e chi è New.La miada: chi è Newe dove vedere loQuasi 300 milioni di like, 8,6 milioni di follower e un singolo video visto da 464 milioni di persone. Questi sono i numeri che fanno di Newuna delle tiktoker più influenti e seguite non solo in Italia ma nel mondo. Ora la suadiventa unoche andrà in onda in tv. Giovedì 30 ottobre 2025 sarà infatti trasmesso La miadain prima serata su Real Time, canale 31, alle ore 21.30.Quarantacinque minuti che raccontano il dietro le quinte della giovane diventata famosa mettendo pellicole e cover sui cellulari.