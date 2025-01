Inter-news.it - Inzaghi: «Orgoglioso dell’Inter! Ho parlato con i ragazzi. Un premio per loro»

Leggi su Inter-news.it

in conferenza stampa dopo Inter-Monaco terminata sul punteggio di 3-0 e valida per l’ultima giornata di UEFA Champions League fase “campionato”, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala. Presente anche Inter-News.it con il Direttore Davide Conzales.DOPO INTER-MONACO – CONFERENZA STAMPAUna prestazione tra le migliorinegli ultimi tempiAssolutamente sì, c’era attesa per questa partita. Ci mancava l’ultimo passo che doveva essere importante. Abbiamo giocato contro una squadra che ha giocatori di gamba, svelti, che hanno dato fastidio a tantissime squadre. Sono veramentedei, non parlo spesso condopo le partite oggi ho voluto parlare un po’ con.Hai già dato un occhio ai possibili accoppiamenti? I tuoisi meritano un?Isono stati bravissimi, cercheremo di dargli un giorno di riposo.