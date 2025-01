Juventusnews24.com - Infortunio Kalulu, ansia Juventus in attesa degli esami: le primissime sensazioni sul problema del francese

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24in: lesuldel, che nelle prossime ore si sottoporrà ad accertamentiAltra tegola in casache contro il Benfica oltre ad uscire sconfitta ha dovuto perdere peranche Pierre. In mattinata il difensore bianconero si sottoporrà aglistrumentali presso il J Medical.Stando a quanto riportato da Tuttosport ilsi è fermato per unmuscolare dopo poco più di un quarto d’ora e, dopo aver provato a stringere i denti, si è fermato e ha chiesto il cambio. Verosimilmente non ci sarà domenica con l’Empoli: già pronto Renato Veiga, che potrebbe così debuttare dal primo minuto.Leggi sunews24.com