Laprimapagina.it - Incidente sulla SS 219 a San Marco: intervento dei Vigili del Fuoco

Leggi su Laprimapagina.it

Giovedì mattina, intorno alle 7:35, ideldel Distaccamento di Gubbio sono intervenutiSS 219, nei pressi di San, per unstradale che ha coinvolto tre vetture. Una persona, rimasta incastrata nell’abitacolo, è stata estratta daidelcon il supporto del personale sanitario e trasportata in ospedale per accertamenti. Un altro ferito, con lesioni lievi, è stato anch’esso condotto in ospedale per le verifiche del caso.L’è proseguito oltre le 8. Sul posto sono intervenuti anche Carabinieri, Polizia Locale, personale sanitario e Anas.