Ilrestodelcarlino.it - Eccesso di velocità, strage di multe. Ma calano schianti e sanzioni totali

Incidenti in calo e 600in meno in un anno di attività, in aumento invece lelegate agli eccessi di, che superano i 2,8 milioni di euro. Nel report di fine anno dell’attività della Polizia municipale di Bellaria Igea Marina, l’assessore alla sicurezza, Ivan Monticelli, sottolinea come "il numero delleelevate dai nostri vigili, passa dalle 29.297 del 2023 alle 28.641 del 2024. Oltre 600 verbali in meno, a cui concorrono in maniera significativa circa 400in meno legate alla sosta, passate dalle 4.770 del 2023 alle 4.388 del 2024. Una diminuzione dei verbali coerente e positivamente correlata alla forte presenza sul territorio dei nostri agenti". In lieve aumento, invece, è l’accertato totale legato al codice stradale: dai 2.684.000 euro circa del 2023 si è passati nel 2024 ai 2.