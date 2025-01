Spazionapoli.it - Da Buongiorno a Olivera, le condizioni degli infortunati: ecco quando rientreranno

Ultimissime Calcio Napoli – Giungono importanti novità sulledi Alessandroe Mathiasdall’infortunio Per le ultimissime calcio Napoli, aggiornamenti sullein casa azzurra. Da una parte Alessandroe dall’altra Mathias. In un periodo così caldo della stagione, il centrale è stato sostituito egregiamente da Juan Jesus, mentre il terzino uruguaiano ha saltato il match contro la Juventus, con uno Spinazzola che ha preso il suo posto senza far sentire la mancanza.Antonio Conte è riuscito a far rendere al meglio anche i due calciatori più esperti, ma anche più “anziani” della rosa nelle partite più difficili. Da qui, fino al 6 aprile, saranno ulteriori gli ostacoli di altissimo livello che attendono il Napoli.