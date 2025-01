Superguidatv.it - Chi è la velina bionda di Striscia la Notizia 2025: il suo nome è Nausica Marasca | VIDEO

la nuova, la prima nella storia dilaa essere eletta direttamente dal pubblico. Scopriamo insieme chi è, i suoi profili social e le sue parole.laè la nuovaIl pubblico dilaha votato la sua. Nella puntata andata in onda giovedì 30 gennaiodel tg satirico, i telespettatori hanno visto sfidarsi Simona Frascaria (23 anni di San Giovanni Rotondo) e(21enne di Campobasso). A vincere con il 54% delle preferenze è stata.Sarà quindi la giovane ad affiancare lamora, Beatrice Coari. Per la prima volta nella storia dila, è stato il pubblico a scegliere la. Da lunedì 13 gennaioè partita la selezione in diretta per la scelta e i telespettatori hanno votato da casa tramite smart tv abilitate, app Mediaset Infinity e sul sito di Mediaset infinity.