Barella: «Inter brava a evitare una cosa. Obiettivo? Arrivare in fondo, sempre!»

Nicolò Barella si è pronunciato sulla sfida vinta dall'Inter contro il Monaco per 3-0. Di seguito le sue dichiarazioni in merito.IL COMMENTO – Nicolò Barella è così intervenuto alle frequenze di Inter TV nel post-partita di Inter-Monaco, match vinto dai nerazzurri per 3-0: «Vincere ci consente di giocare due partite in meno, che già è una cosa importante. Siamo contenti per aver raggiunto il nostro obiettivo. Quando le partite si mettono in una certa direzione è più facile, ma ci vuole comunque bravura, non solo fortuna. Noi siamo stati all'altezza, ora pensiamo a ciò che verrà. Le ambizioni dell'Inter in Europa sono le stesse che abbiamo in Italia e nelle altre competizioni, ossia arrivare in fondo».