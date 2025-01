Ilgiorno.it - Venerdì nero per lo sciopero di Movibus

Settimana di disagi nei trasporti:in arrivo. Dopo una settimana segnata dalle difficoltà sui treni per lonazionale, anche la nuova settimana si apre con un’altra agitazione nel settore dei trasporti. Questa volta, a fermarsi sarà il personale della, che sciopererà per 24 ore. La protesta, indetta dal sindacato Usb Lavoro Privato e confermata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rischia di creare significativi disagi per i pendolari. Con sede a San Vittore Olona,gestisce 25 autolinee interurbane e un servizio a chiamata, coprendo un’ampia rete di circa 900 fermate. L’azienda collega importanti nodi ferroviari come Magenta, Legnano, Parabiago, Rho e Castano Primo, oltre a offrire interscambi strategici con la metropolitana ATM, incluse le fermate Rho Fiera, Molino Dorino, Lampugnano (M1) e Cadorna (M1-M2).