Abruzzo24ore.tv - Urina vicino a scuola primaria: 56enne arrestato per violazione della sorveglianza speciale

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Pescara - Un episodio apparentemente insignificante si è trasformato in un caso giudiziario: un uomo di 56 anni è statoa Pescara per averto nei pressi di una. Nonostante l'azione in sé possa sembrare marginale, il soggetto era sottoposto a, e questo dettaglio ha aggravato notevolmente la sua posizione legale. L'uomo, già noto alle autorità per precedenti reati, si trovava in una zona che gli era vietata. Ladelle prescrizioni legate alla misura di prevenzione ha portato all'intervento immediato delle forze dell'ordine, che lo hanno sorpreso in flagrante. Non solo la sua presenza era proibita, ma il gesto compiuto in un luogo frequentato da bambini ha suscitato indignazione tra i genitori e il personale scolastico. Gli agenti lo hannoe condotto in carcere, dove ora dovrà attendere il giudizio.