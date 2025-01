Ilrestodelcarlino.it - Peschereccio affondato. Schianto contro gli scogli, in salvo l’equipaggio

Ieri mattina unè naufragato suglidi fronte alla spiaggia di Cesenatico. E’ accaduto attorno alle 5.30, quando a causa il mare in burrasca e di un errore di valutazione delle condizioni meteo marine annunciate il giorno prima e probabilmente di un errore di manovra,del motopesca Calimero Sampa ha urtatole barriere soffolte nelle acque antistanti la zona Ponente, all’altezza dei bagni Medusa e Tosca. Loè stato tremendo. I danni sono ingenti, visto che alcune parti dell’imbarcazione lunga circa 20 metri, si sono letteralmente staccate, con attrezzature e materiali a bordo finite in mare. La Guardia Costiera di Cesenatico e la Capitaneria di porto di Rimini hanno soccorso i quattro membri del, che sono stati soccorsi sul posto dal personale del 118 e trasportati in ambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena in via precauzionale.