No il Captain America di Anthony Mackie non è anti-America

Le recenti dichiarazioni di, protagonista di: Brave New World, hanno acceso un vivace dibattito online su cosa significhi davvero essere “no”. Per chi non ha seguito le ultime novità, l’attore che interpreta Sam Wilson è stato impegnato nella promozione del film. Durante una delle sue interviste,ha espresso la sua visione di, suscitando preoccupazioni tra alcuni fan che il suo personaggio non rappresenti “l’”. Ma cosa ha detto esattamente? E perché le sue parole non sono affattone?Le parole diha dichiarato: “Per me,rappresenta molte cose diverse, e non penso che il termine ‘’ debba essere una di quelle rappresentazioni. È un uomo che mene la parola, che ha onore, dignità e integrità, qualcuno di fidato e affidabile.