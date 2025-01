Puntomagazine.it - Napoli, AstraDoc ospita Massimo D’Anolfi per la sua “enciclopedia” sulla natura

Al Cinema Astra “Bestiari, erbari, lapidari” realizzato insieme a Martina Parentiarriva aper presentare “Bestiari, erbari, lapidari”, opera realizzata insieme a Martina Parenti. Il regista sarà ospite di, la rassegna dei documentari di Arci Movie. Appuntamento per venerdì 31 gennaio alle 19:30 al cinema Academy Astra di via Mezzocannone.Presentato fuori concorso alla 81a edizione della Mostra del Cinema di Venezia, Bestiari, erbari, lapidari” è un documentario “”, diviso in tre atti, ognuno dei quali tratta un singolo soggetto: gli animali, le piante, le pietre. Il film è un omaggio a quegli “sconosciuti” e per certi versi davvero alieni mondi, fatti di animali, vegetali e minerali, che troppo spesso diamo per scontato, ma con cui dovremmo essere in costante dialogo dal momento che costituiscono la parte essenziale della nostra esistenza sul pianeta Terra.