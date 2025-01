Sport.quotidiano.net - Mondiali under 23. A Schilpario più di 40 nazioni al via dal 3 febbraio

E’ ufficialmente partito il conto alla rovescia per i Campionati del mondo junior e23 di sci di fondo che si svolgeranno a(Bergamo) dal 3 al 9. L’evento, di rilevanza internazionale, coinvolge oltre 450 atleti di 44. E soprattutto rappresenta anche una straordinaria occasione sportiva e una prestigiosa vetrina per il territorio lombardo che si conferma al centro dello sport invernale mondiale. Ae dintorni i lavori in vista della competizione procedono spediti, con la kermesse degli sci stretti che coinvolgerà l’intera provincia di Bergamo in termini di visibilità e accoglienza turistica. Il team capitanato dal presidente del CO Carmelo Ghilardi porta avanti con entusiasmo l’allestimento della manifestazione e dà appuntamento agli appassionati a partire da domenica 2: dalle 16.