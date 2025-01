Mistermovie.it - Mister Movie | La Prima Immagine di Black Mirror 7 Stagione anticipa il sequel di un amato episodio

I fan dipossono iniziare il conto alla rovescia: la settimadella celebre serie distopica di Netflix arriverà nel 2025 e porterà con sé un evento senza precedenti. Per lavolta nella storia dello show, uno degli episodi più iconici avrà un: USS Callister.Il ritorno della USS Callister: Cristin Milioti di nuovo protagonistaL’originale, trasmesso nella quarta, seguiva la storia di Robert Daly, un programmatore brillante ma sociopatico che utilizzava una versione modificata di un videogioco per intrappolare le coscienze digitali dei suoi colleghi. Tra loro c’era Nanette Cole, interpretata da Cristin Milioti, che alla fine dell’riusciva a ribellarsi e prendere il controllo della nave.First pic of The Penguin star Cristin Milioti returning to the USS Callister inseason 7 pic.