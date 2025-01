Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2025 in DIRETTA: Caldara-Maglio a rischio eliminazione. Attesa per gli altri azzurri

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL CORTO FEMMINILE DIDALLE 16.0013.39: Ora la pausa per il rifacimento del ghiaccio13.39: I polacchi Ioulia Chtchetinina e Michal Wozniak ottengono un punteggio di 60.31 che significa primo posto provvisorio13.36: qualche problema sulle sequenze di passi per i polacchi che qualche errore lo hanno commesso13.35: bene il Triplo Twist, non perfetto il sincronismo sul Triplo Toeloop, bene il Triplo Flip lanciato13.34: E’ il momento di una coppia polacca composta però da un’atleta di origine russa, Ioulia Chtchetinina, 29 anni di Nizhnyi Novgorod e da Michal Wozniak, 25 anni di Katowice. Si allenano a Berlino agli ordini di Nolan Seegert e Dimitri Savin. Chtchetinina ha gareggiato per l’Ungheria ed è stata sesta con Magyar agli2022.