Romadailynews.it - Lazza, il “Locura Summer Tour 2025” fa tappa a Roma il 13 luglio

Leggi su Romadailynews.it

UN ANNO A TUTTO LIVE PERCON ILNEI PALAZZETTI ALLE BATTUTE FINALIE IN ATTESA DELL’EUROPEANE DEI DUE STADI DIANNUNCIA OGGI IL10 DATE A CIELO APERTONEI PRINCIPALI FESTIVAL ESTIVIUn anno a tutto live per. Mentre la catena di sold out nei palazzetti si avvicina alle battute finali (con l’ultima@ Palazzo dello Sport in programma domani, 30 gennaio), l’artista dei record con 1 Disco di Diamante, 102 Platini e 50 Ori all’attivo svela oggi le date del: 10 nuovi appuntamenti a cielo aperto, prodotti da Vivo Concerti, trae agosto sui palchi dei principali festival estivi italiani. L’annuncio arriva mentre cala il sipario su unstraordinario, completamente sold out mesi prima della partenza, che ha portato nei palazzetti di tutta Italia uno spettacolo fuori dagli schemi, curato nei minimi dettagli per oltre due ore di musica al cardiopalma, con i brani dell’ultimo album Triplo Disco di Platino “” (Island Records) per la prima volta dal vivo.