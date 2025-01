Sport.quotidiano.net - Giudice sportivo. Pioggia di squalifiche sulla Vis Pesaro

Dopo qualche settimana finalmente il Rimini non ha conti in sospeso con il. Che nel girone B ha fermato per tre turni Parravicini del Sestri Levante e per due Haoudi della Spal. Una giornata di squalifica a Mignanelli della Spal, Catanese e Saporiti della Lucchese, Rosetti del Sestri Levante, Bento, Palomba e Tonucci della Vis. Tra gli allenatori una giornata lontano dalla panchina per Stellone della Vise Abate della Ternana. Poi le ammende. Dovrà pagare 1.000 euro di multa il Pescara per lancio di petardi e fumogeni da parte dei propri tifosi. Dovrà sborsare 800 euro la Ternana per il lancio di fumogeni e bottigliette vuote all’interno del recinto di gioco da parte dei propri sostenitori durante la gara accesissima con la Visandata in scena lo scorso fine settimana al ’Liberati’.