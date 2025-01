Donnapop.it - Francesca Senette che fine ha fatto? La malattia c’entra con l’addio alla tv? Ecco la verità

Leggi su Donnapop.it

è stata una delle giornaliste più amate e riconoscibili della televisione italiana, soprattutto per il suo ruolo al TG4 e per la conduzione di vari programmi di successo. La sua carriera sembra aver preso una piega improvvisa quando, all’apice del suo successo, ha deciso di ritirarsi dtv. Da allora, molti si sono chiesti cheabbiae se la sua decisione di abbandonare il piccolo schermo sia legata a problemi di salute.Sebbene circolino voci sulla sua presuntaha voluto chiarire la, rivelando i motivi personali e professionali dietro il suo addiocarriera televisiva. In una lunga intervista, ha spiegato come la sua vita sia cambiata, ma senza rimpianti, e come oggi si dedichi a una nuova dimensione più in sintonia con le sue esigenze interiori.