Elena Sofia Ricci è La Farfalla Impazzita su Rai 1

Il Giorno della Memoria è stato lunedì scorso, ma la programmazione già consolidata de Il Conte di Montecristo non ha reso possibile la messa in onda del film tv La. Che, liberamente tratto dal libro di Giulia Spizzichino e Roberto Riccardi, è pronto a ripercorrere questa sera, in prima serata, con il pubblico di Rai 1 la strage delle Fosse Ardeatine.Ladel titolo è proprio la Spizzichino, ebrea romana che con la sua testimonianza fece condannare Erich Priebke, esecutore materiale della strage. Ad interpretarla nel film tv, realizzato da 11 Marzo Film con Rai Fiction, è, diretta da Kiko Rosati, già suo regista in Ninfa Dormiente – I Casi di Teresa Battaglia.Nel cast accanto a lei Massimo Wertmuller (Umberto), Jürgen Heinrich (Priebke), Josafat Vagni (Marco), Fulvio Pepe (l’avvocato Franco Restelli), Mariangeles Torres (Sabatini), Silvia Cohen (Rosetta Stame), Loris Loddi (Roberto Lordi), Tony Laudadio (Antonio Intelisano), Lucio Patanè (il Presidente Quistelli), Mario Pirrello (l’avvocato di Priebke) e Chiara Cavalieri (Ester).