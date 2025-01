Quotidiano.net - Da Bulgari e Morellato, quanto vale l’industria orafa italiana: settore in crescita

Roma, 29 gennaio 2025 – Stando agli ultimi dati ufficiali Istat, relativi alla fine del 2022, l'industria-argentiera-gioielliera in Italia ha oltre 31mila dipendenti, assunti in circa 7mila società. Una realtà importante, complessa, analizzata per la prima volta dall’Area Studi Mediobanca, che nei giorni scorsi ha presentato i risultati della sua indagine, analizzando i dati finanziari dei 97 maggiori player, con un giro d’affari superiore ai 19 milioni di euro ciascuno. Di questi, 42 hanno sede nel Centro, 32 nel Nord Est, 21 nel Nord Ovest e 2 nel Sud. I dati dello studio Mediobanca e Confindustria Federorafi Nei primi 10 mesi 2024, i ricavi deldei preziosi risultano in rialzo del 5,8% (dati Istat), con l’export più dinamico rispetto al mercato interno (+7,2% contro un +3%).