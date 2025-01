Uominiedonnenews.it - Blackout – Vite Sospese 2, Ultima Puntata: Federica Mostra Tutta La Sua Crudeltà!

2,didi essere molto crudele, mentre alla fine tutti i sopravvissuti si trovano al centro di uno scontro a fuoco. Solo in pochi riusciranno a cavarsela!2 prosegue ed arriva al suo ultimo appuntamento. Al centro dell’attenzione c’è, che didi essere diventata ormai senza scrupoli e di voler prendere in mano nel peggiore dei modi la situazione in albergo. Per questo, tutti i sopravvissuti finiscono per essere coinvolti in una sparatoria. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.2: dove eravamo rimasti?I sopravvissuti scoprono della presenza di un bunker nella valle. Si tratta di una grande possibilità di sopravvivenza per loro, ma ben presto si scopre che non è sufficientemente grande per ospitare tutti i superstiti.