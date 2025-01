Ilfattoquotidiano.it - Anche il calcio evolve: ‘Fotbal Infinit’ e altre soluzioni per un gioco alternativo

di Marco PozziNel 2018 un documentario comincia ad aggirarsi per l’Europa e dice che può esistere undeldiverso da come lo conosciamo, conregole, un campo diverso. Lauren?iu Ginghin? negli anni ‘80 giocava ain Romania, finché subì un fallo che gli ruppe una gamba stroncandogli la carriera. Lasciato suo malgrado il campo come giocatore, lo stesso campo diventa la sua ossessione come teorico: come rinnovare il? come renderlo più fluido, più bello, migliore? ottimizzato, affinché siano più basse le probabilità di farsi male?Lauren?iu, mentre lavora da burocrate in un ufficio governativo, analizza iltenendo che gli spigoli del campo producano rallentamenti e spazi vuoti nelle azioni; allora, attingendo ad alcuni suoi studi nella filosofia orientale, progetta un campo ovale, per dar fluidità, mediando verso un campo quasi ottagonale, con gli spigoli smussati, con ogni squadra divisa in due sottosquadre, attaccanti e difensori, ciascuno nella sua metà campo.