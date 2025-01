Ilnapolista.it - A Napoli il miglior Conte di sempre: non aveva mai raccolto così tanti punti nell’anno di esordio (Gazzetta)

SullaVincenzo D’Angelo sottolinea la stagione straordinaria deldi. L’allenatore salentino non è certo lo stesso che vinse alla Juventus o all’Inter, anche perché lo certificano i numeri. Maial primo anno come i 53 raggiunti dal.Leggi anche:capolista quasi senza panchinari, ma per sostenere la fine della stagione servono innesti (CorSport)Unmai visto. Né con la Juve né con l’Interall’Scrive D’Angelo:Nelle passate esperienze in Serie A,nonmaidisu una nuova panchina dopo 22 giornate di campionato. Né con la Juve, con cui poi ha vinto tre scudetti, né con l’Inter, dove il titolo è arrivato al secondo anno, ma l’inversione di tendenza era già stata forte alla prima stagione.