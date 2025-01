Lanazione.it - Siena, una giornata dedicata a Ferdinando Rubini

, 28 gennaio 2025 - L’Opera della Metropolitana didedica una. Il 4 febbraio, alle ore 17.30, si terrà la celebrazione della Santa Messa in Cattedrale presieduta dal Vice Rettore don Renato Rotellini. A seguire la vita e l’opera del Rettore, che ricoprì anche altre cariche pubbliche, verranno ricordate presso la sala delle statue del Museo dell’Opera con gli interventi di Virginia Minnucci dell’Università per Stranieri die di Marilena Caciorgna dell’Università di. Al termine si procederà alla scopertura di una lapide in sua memoria apposta all’interno del Museo. Dopo l’Unità d’Italia, e dopo il lungo rettorato di Pietro Bambagini Galletti (1833-1864), l’Opera della Metropolitana dirischiava di essere soppressa se equiparata, come da più parti si paventava, alle Corporazioni religiose, la cui sorte fu segnata dai provvedimenti legislativi del 1866 e del 1867 relativi al riordinamento dell’asse ecclesiastico.