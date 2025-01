Unlimitednews.it - Schifani “Fatti notevoli sforzi per potenziare sicurezza informatica”

PALERMO (ITALPRESS) – “Medici, infermieri e amministrativi devono essere sensibilizzati sull’importanza dellae formati per riconoscere le minacce digitali. La cybersecurity richiede un’azione coordinata tra governi, aziende tecnologiche, ospedali e università per sviluppare soluzioni innovative e condividere le migliori pratiche. Nella Regione Siciliana abbiamo fattonegli ultimi due anni per, in tema di, le nostre infrastrutture digitali.Grazie ad un investimento di otto milioni di euro abbiamo innovato e qualificato il nostro centro tecnico, il cuore pulsante dell’infrastruttura digitale regionale, rendendolo conforme agli standard richiesti proprio da ACN. Ma la vera scommessa odierna è uscire dallo schema di frammentazione in cui operano, le singole ASP, che agiscono autonomamente rispetto ad i fabbisogni informatici, con un aggravio di costi e duplicazioni di sistemi informativi”.