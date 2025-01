Inter-news.it - Pavard sicuro: «Inter, se saremo solidi difensivamente vinceremo!»

Benjaminrisponde in conferenza stampa insieme a Simone Inzaghi ma non solo. Il difensore nerazzurro, alla vigilia di-Monaco, dice la sua anche suTV.STRATEGIA – Benjaminsi mostra determinato alla vigilia di-Monaco. Il difensore nerazzurra spiega come poter superare la sfida di Champions League: «È l’ultima partita della prima fase di Champions League, per cui è una partita importante, contro un’ottima squadra come il Monaco. Giocheremo in casa e avremo il supporto dei tifosi, daremo il massimo come facciamo sempre. Faremo tutto il possibile per vincere. Il Monaco ha davvero degli ottimi giocatori in fase offensiva. È un’ottima squadra che segna molto, quindi dovremo stare attenti e giocare come facciamo abitualmente. Sesonoche».