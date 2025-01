Inter-news.it - Monaco, i convocati per l’Inter in Champions League: un recupero per Hutter!

Domani sera arriva ila San Siro, per l’ottava e ultima gara della prima fase di. Il club francese dirama la lista deiper la gara. Sono ventitré i giocatori a disposizione di Adolfche ritrova una soluzione.LA GARA – Poco prima che Adolfintervenga in conferenza stampa per lanciare qualche indicazione sulla formazione di domani sera, vengono resi noti i calciatoridelper il match dicontro. Nella lista del club francese spicca il nome di Denis Zakaria, la cui presenza a San Siro era ancora in dubbio fino a pochissimo tempo fa. Il centrocampista delè convocato e potrà quindi essere regolarmente impiegato nella gara contro, anche se il suo minutaggio è ancora un’incognita. Restano fuori, invece, Folarin Balogun per un problema alla spalla, George Ilenikhena per via dell’adduttore e Wilfried Singo per il problema all’ischio.