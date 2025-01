Ilgiorno.it - Lodi aiuta le famiglie dei ragazzi iscritti alla scuola secondaria inferiore. Ecco come ottenere il contributo da 85 euro

Leggi su Ilgiorno.it

, 28 gennaio 2025 –, arriva ildel Comune. Da Palazzo Broletto, sede municipale di, arriva ilper il sostegno allecon figlinell’anno scolastico 24/25classe prima. Il, pari a 85, non sarà però per tutti. Gli alunni devono essere residenti ine avere un Isee, in corso di validità, compreso tra 15.749 e 30.000. Saranno esclusi dalchi ha un Isee, in corso di validità,a 15.749,00e gli aventi Isee superiore a 30.000. Ma anche tutti coloro che hanno usufruito della DoteRegione Lombardia nell’anno scolastico precedente a quello in corso. Per presentare l’Isee, dal municipio fanno sapere che sarà sufficiente un’autodichiarazione.