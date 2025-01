Gamberorosso.it - Le Offelle mantovane, il dolce di Carnevale in via di estinzione. Ecco la ricetta di Grazia Mazzali

Lesono deitti molto semplici, dal sapore antico, tradizionalmente preparati nelle case contadine del mantovano in occasione delle festività, soprattutto del, per festeggiare la fine dell’inverno e l’arrivo della primavera.Lee le forme dell'abbondanza«La forma ovale dellerichiamava l'idea dell’abbondanza e donarle era un auspicio di buona fortuna e di buon raccolto» ci racconta, dell’omonima pasticceria di Governolo, a pochi chilometri da Mantova, che si contraddistingue per un’offerta – di buona qualità ed espressione di una tecnica accurata - che mira a riscoprire i dolci della tradizione regionale.: unin via di«Purtroppo lesono sempre più difficili da trovare sia perché anche nelle case contadine oggi non si cucina più come un tempo, ma anche perchè le pasticcerie non trovano abbastanza profittevoli questitti dal fascino nostalgico».