La ricerca della verità. Il sergente Ferrari disperso a Cefalonia

Ancora oggi non sanno nulla sulle circostanze che hanno portato alla morte del padre ed è da quando sono diventati adulti che cercano notizie certe. Ora, in occasione delle commemorazioni legate al GiornoMemoria, l’associazione Anima Artis ha deciso di portare all’attenzione la storia di Gualtieromaggiore del 17° Reggimento di fanteriaAcqui, attraverso una conferenza pubblica dal titolo “1943. Storia di guerra, di Resistenza e di un padre. Alla memoria di Gualtiero“, in agenda venerdì alle 17 alla sala civica di Palazzo Isimbardi. Si approfondiranno i fatti storici dell’eccidioDivisione Acqui sulle isole die Corfù del 1943. Sarà in particolare ricordata e parzialmente ricostruita la storia del, nato nel 1911 a Persico Dosimo, in provincia di Cremona, e deceduto nella data presunta del 22 settembre 1943 a