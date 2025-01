Inter-news.it - La ‘mission impossible’ di Lautaro Martinez: l’Inter è con lui – CdS

ha ripreso la marcia, dopo una prima parte di stagione molto difficile. Il capitano del, a segno cinque volte nelle ultime sei uscite, si è messo l’elmetto per una missione quasi impossibile. RIECCOLO –è ritornato e adesso guai a fermarlo. La stupenda rete messa a referto a Lecce ha confermato una volta per tutte che il capitano delha finalmente ripreso la sua marcia. In questo 2025 ha segnato cinque volte nelle ultime sei partite tra campionato, Champions League e Supercoppa italiana. E ora, Simone Inzaghi può veramente sognare in grande., durante la prima parte di stagione, ha realizzato cose molto positive senza la verve realizzativa del suo Toro, ma adesso che è ritornato anche lui l’ottimismo in casa nerazzurra è ancora più evidente e giustificato.