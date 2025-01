Amica.it - Il momento Anni 70 di Bella Hadid

Avvistata per le strade di New York,ha scelto un outfit retrò perfetto per affrontare il freddo urbano, mescolando audacia e classe. Protagonista della mise è un cappotto’70 in montone: il Penny Lane.La top model ha optato per capospalla in shearling vintage di Dolce&Gabbana e stivali in pelle con tacco di Céline.ha completato il look con occhiali da sole Chanel con lenti colorate e borsone modello Keepall Bandoulière 50 con motivo Damier di Louis Vuitton. L’intero outfit richiama l’estetica boho-chic tipica degliSettanta.GUARDA LE FOTO: i 20 look più iconici di sempre amica-realtedAmica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Il70 diAmica.