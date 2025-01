Ilgiorno.it - I Depeche Mode le Bamboline e i Barracuda

Le sonorità elettroniche e oscure, in bilico tra rock e pop, dei, ma anche il rock italiano di Ligabue. Due omaggi dal vivo con band che riproporranno con estrema fedeltà agli originali le canzoni del gruppo inglese e dell’artista italiano. Sono gli appuntamenti della settimana del The Bank di Monza. Venerdì alle 21 sul palco di viale Lombardia “Tributo ai“ con la carica di energia ed emozioni dei Dark, che faranno rivivere l’anima e le atmosfere di Dave Gahan e compagni. Sabato alla stessa ora “Tributo a Ligabue“ con Luca Carrus &(nella foto), per ballare sul mondo insieme a una voce molto simile a quella del rocker di Correggio affiancata da una band tutta al femminile. F.L.