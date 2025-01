Oasport.it - Curling, Stefania Constantini ed Amos Mosaner tornano insieme verso Milano Cortina 2026! Il dt: “C’è la disponibilità”

Leggi su Oasport.it

Emergono novità importanti per ilitaliano in vista dei Giochi Olimpici di, che scatteranno tra poco più di un anno. I Campioni Olimpici di Pechino 2022 nel doppio misto,, dovrebbero infatti tornare finalmente a giocaredopo essersi separati nell’ultimo biennio. Ad annunciarlo, in un’intervista rilasciata al sito federale, è il direttore tecnico azzurro Marco Mariani.“Come spiegato, nelle prime due stagioni dopo Pechino, la FISG ha scelto con criterio e programmazione di concentrare l’attenzione sulla crescita delle Nazionali maschile e femminile e in questo senso il ruolo sia diche diè stato cruciale nel valorizzare lo sviluppo delle rispettive squadre. Ad un anno dalle Olimpiadi il doppio misto torna tra le priorità e l’ottima notizia per il movimento è chehanno dato pienaad affrontare questo percorso