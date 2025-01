Come aumentare la tua pensione | ricalcolo e neutralizzazione dei contributi

Leggi su .com

la: Opportunità diMolti pensionati si trovano a vivere con redditi insufficienti per le proprie esigenze. La recente sentenza n. 30803 del 2024 della Corte di Cassazione offre una via concreta: richiedere undellatramite l’INPS, sfruttando ladeipenalizzanti. Questo procedimento consente di ottenere una.L'articolola tuadeiproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Limite ordinamentale dipendenti pubblici invalidiIl riso? Per il Compag è “una coltura da salvare”Asta chiusa per il 5G ! Assegnati i diritti delle frequenzeAbolizione Legge Fornero, ecco le ultimissimeColdiretti: “Sarà un autunno ricco per castagne, funghi e tartufi”S&P conferma rating Italia BBB con outlook negativo