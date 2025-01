Dilei.it - Cesare Cremonini ha una nuova fidanzata: lei è un’ex di Amici

Novità in amore per. Dopo la fine della relazione con la giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti e le voci (mai confermate) di un ritorno di fiamma con l’exMartina Maggiore, il cantautore bolognese ha ritrovato il sorriso con un’altra donna: l’ex concorrente diCaterina Licini. Lacoppia è stata pizzicata a Cortina d’Ampezzo, dove l’artista possiede da tempo una casa. Una liaison a quanto pare sbocciata da qualche mese complice il lavoro: lei è infatti la protagonista femminile del videoclip di Ora che non ho più te, l’ultima hit di.Ladiè Caterina LiciniA lanciare lo scoop è stato il magazine Chi, che ha pubblicato le prime foto dicon Caterina Licini. Nelle immagini si vedono i due che portano la spesa nella casa del cantante.