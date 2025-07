Osimhen Galatasaray | il Napoli chiede garanzie bancarie per l’obiettivo della Juve È l’ultimo passo prima della chiusura in Turchia tutti i dettagli

La trattativa tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen si avvicina al gran finale, ma prima di chiudere l’accordo, il club azzurro chiede garanzie bancarie decisive. La sfida tra Turchia e Italia si scalda, mentre le ultime ore di mercato potrebbero riservare sorprese e colpi di scena. Segui con noi gli sviluppi di questa operazione che potrebbe rivoluzionare il calciomercato estivo. Tutti i dettagli sono ancora da definire.

Osimhen Galatasaray: il Napoli ha bisogno di garanzie bancarie prima di chiudere l'operazione per l'obiettivo Juve in Turchia. Ecco cosa succede. La telenovela di mercato che lega il futuro di Victor Osimhen al Galatasaray è entrata nella sua fase finale, quella dei dettagli che valgono un'intera operazione. Come riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, nella giornata di oggi, mercoledì 9 luglio, si è tenuto un incontro decisivo a pranzo tra la dirigenza del Napoli e quella del club turco. La trattativa è a un passo dalla chiusura, ma resta un ultimo, fondamentale scoglio da superare.