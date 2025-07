Ucciso in via Larga | le torture poi il delitto Confermati tre ergastoli

Un verdetto che chiude un doloroso capitolo di cronaca nera a Bologna: confermate tre condanne all’ergastolo e una riduzione di pena nei confronti dei giovani tunisini coinvolti nel barbaro omicidio di Kaled Maroufi, brutalmente torturato e ucciso in via Larga. La giustizia ha fatto il suo corso, ma resta aperto il dolore per una vita spezzata troppo presto.

Bologna, 9 luglio 2025 – T utte conferme e una riduzione di pena: si chiude così il processo d’appello ai cinque giovani tunisini accusati di sequestro di persona e omicidio pluriaggravato per l’assassinio del connazionale 25enne Kaled Maroufi, torturato e ucciso il 12 luglio 2022 in un capannone abbandonato in via Larga. Una quasi sostanziale conferma della sentenza di primo grado. La Corte d’Assise d’appello del capoluogo emiliano, presieduta dal giudice Domenico Stigliano, ha infatti confermato i tre ergastoli e una delle condanne a 24 anni comminate in primo grado dalla Corte d’Assise presieduta dal giudice Pier Luigi Di Bari, concedendo solo un piccolo sconto di pena al quinto imputato, Azer Marzouk, che si è visto ridurre la condanna da 24 a 21 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ucciso in via Larga: le torture, poi il delitto. Confermati tre ergastoli

