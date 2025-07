Djokovic vince ma rischia l’infortunio | semifinale a Wimbledon 2025 contro Sinner

Un match combattuto durato oltre quattro ore, che ha messo in luce la tenacia e il talento di Djokovic. La sua corsa verso il 14° titolo a Wimbledon prosegue, ma il rischio di un infortunio al ginocchio getta un’ombra sull’imminente semifinale contro Sinner. Riuscirà il campione serbo a superare questa sfida senza compromessi?

Novak Djokovic ha conquistato l’accesso alla sua 14ÂŞ semifinale a Wimbledon, ma non senza brividi. Durante il match vinto contro Flavio Cobolli nei quarti di finale di Wimbledon 2025, il campione serbo ha rischiato un infortunio al ginocchio, dopo una rovinosa caduta nel quarto set. Il risultato finale premia Djokovic, testa di serie numero 6, che si è imposto sull’azzurro con il punteggio di 6-7, 6-2, 7-5, 6-4. Un match combattuto durato oltre tre ore, durante il quale Cobolli ha messo in difficoltĂ il fuoriclasse serbo con un livello di gioco sorprendente. Brutta caduta per Djokovic: “Spero sia tutto a posto”. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Djokovic vince ma rischia l’infortunio: semifinale a Wimbledon 2025 contro Sinner

In questa notizia si parla di: djokovic - wimbledon - infortunio - semifinale

Wimbledon, oggi non solo Sinner: il sabato degli italiani e di Djokovic – Diretta - Oggi a Wimbledon gli italiani scrivono un capitolo emozionante nel terzo turno, tra debutti promettenti e sfide di livello mondiale.

Wimbledon, Sinner vince nonostante l’infortunio: semifinale in scioltezza Il numero uno al mondo affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Flavio Cobolli. Sembrava infortunato, ma le cose stanno cambiando rapidamente https://ilnapolista.it/2025/0 Vai su X

Percorso fantastico, ma non basta: grazie Flavio L’ottimo percorso di Cobolli non basta a conquistare il pass per la semifinale. Novak Djokovic riesce a batterlo in 4 set e prosegue così il suo cammino a Wimbledon #Corrieredellosport #Djokovic #Cobolli Vai su Facebook

Sinner in semifinale a Wimbledon: quando gioca e sfiderà Djokovic - Dopo aver battuto in tre set Shelton, in semifinale il numero uno al mondo sfiderà Djokovic, vincitore in quattro set sull'altro azzurro Cobolli ... Scrive msn.com

Wimbledon, Djokovic regge l’urto Cobolli e trova Sinner: ma che paura per Nole, rischia un brutto infortunio nel finale - Wimbledon, Djokovic supera in rimonta un ottimo Cobolli e vola in semifinale contro Sinner. Come scrive sport.virgilio.it