Frattesi Inter i nerazzurri non chiudono alla Premier | il centrocampista può ancora dire addio le condizioni

Il futuro di Davide Frattesi in casa Inter si fa sempre più incerto: con i nerazzurri che valutano attentamente una proposta di rinnovo, il centrocampista potrebbe presto dover cambiare aria. Le ultime notizie rivelano interessi dalla Premier League e un possibile addio che scuote le strategie di mercato dell’Inter. La situazione resta in evoluzione e tutte le parti coinvolte aspettano una svolta decisiva.

Frattesi Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo gli interessi di calciomercato. Tutti i dettagli in merito. L' Inter sta ponderando attentamente una proposta di rinnovo per Davide Frattesi, uno dei giovani più promettenti della squadra, ma la questione non si limita solo a questo. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l'Inter è pronta a prendere in considerazione una cessione del centrocampista, ma solo se dovesse arrivare un'offerta sostanziosa proveniente dall'estero. La dirigenza nerazzurra ha chiarito che l'intenzione principale è quella di non cedere Frattesi a una diretta concorrente in Serie A, ma la porta a un possibile trasferimento all'estero resta aperta se l'offerta dovesse essere significativa.

